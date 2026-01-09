Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda mücadele edecek. Büyük derbi saat 20.30’da başlayacak.

İstanbul’da perşembe günü başlayan kuvvetli fırtına ve yağmurun ardından, cuma günü soğuk havanın etkisini artırması bekleniyor. Maç günü ise olası yağış nedeniyle karşılaşmanın hava koşullarından etkilenebileceği öngörülüyor. Meteoroloji verilerine göre, 10 Ocak Cumartesi günü İstanbul’da yer yer sağanak yağış bekleniyor ve akşam saatlerinde sıcaklığın düşmesi tahmin ediliyor.

Buzlanma ve don uyarısı