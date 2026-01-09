Son Mühür - Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesinde İstanbul’daki hava durumu tedirginlik yaratıyor. Maç saatine yaklaşırken olası yağış ve sıcaklık düşüşü, tribün ve saha koşullarını etkileyebilir.
Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda mücadele edecek. Büyük derbi saat 20.30’da başlayacak.
Zorlu hava koşulları...
İstanbul’da perşembe günü başlayan kuvvetli fırtına ve yağmurun ardından, cuma günü soğuk havanın etkisini artırması bekleniyor. Maç günü ise olası yağış nedeniyle karşılaşmanın hava koşullarından etkilenebileceği öngörülüyor. Meteoroloji verilerine göre, 10 Ocak Cumartesi günü İstanbul’da yer yer sağanak yağış bekleniyor ve akşam saatlerinde sıcaklığın düşmesi tahmin ediliyor.
Buzlanma ve don uyarısı
Valilik, yaptığı açıklamada vatandaşları buzlanma ve don riskine karşı uyardı. Özellikle gece saatlerinde sıcaklığın düşmesiyle ulaşımda aksama ve kaygan zemin tehlikesinin artabileceği kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, maç günü Başakşehir bölgesinde yağmur ve düşük sıcaklık bekleniyor. Bu durumun hem saha zemini hem de tribün koşulları üzerinde etkili olabileceği ifade ediliyor.