Son Mühür - İspanya Süper Kupa yarı finalinde Real Madrid, Atletico Madrid’i 2-1 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Karşılaşmaya skorun yanı sıra Diego Simeone ile Vinicius Jr arasında yaşanan gerilim damga vururken, Arda Güler’in oyuna dahil olduğu anlarda tansiyon bir anda yükseldi.
Real Madrid finale yükseldi
Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde bulunan Alinma Bank Stadı’nda oynanan İspanya Süper Kupa yarı finalinde Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Mücadeleden 2-1 galip ayrılan Real Madrid finale yükseldi. Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Federico Valverde ile 55. dakikada Rodrygo atarken, Atletico Madrid’in tek golü 58. dakikada Alexander Sörloth’tan geldi. Bu sonucun ardından Real Madrid, finalde Barcelona ile eşleşti.
Simeone'den şok sözler
Real Madrid’de milli futbolcu Arda Güler, 81. dakikada Vinicius Jr’ın yerine sahaya çıktı. Ancak bu değişiklik esnasında kenarda yaşanan bir diyalog, derbinin tansiyonunu bir anda yükseltti. Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone’nin oyundan çıkan Vinicius’a yönelik sözleri ve jestleri gerginliğe neden oldu.
İddialara göre Simeone, tribünleri göstererek Vinicius’a şu sözleri sarf etti:
"Dinle, seni ıslıklıyorlar. Florentino (Perez) seni kovacak, bunu unutma"
Xabi Alonso'dan tepki gecikmedi
Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, olayların ardından Simeone’ye tepki gösterdi. Alonso, “Simeone’nin Vini’ye söylediklerini duydum ve bu bana hiç hoş gelmedi. Böyle bir şekilde konuşamazsın, bazı sınırlar aşılmış durumda” dedi.
''Sahada olan sahada kalır''
Maçın ardından konuyla ilgili açıklama yapan Diego Simeone, tartışmayı büyütmek istemediğini belirtti. Arjantinli teknik adam, “Vini’ye söyleyecek bir sözüm yok. Sahada olan, sahada kalır. Real Madrid’in tüm oyuncularına büyük saygı duyuyorum” ifadelerini kullandı.