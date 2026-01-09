Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde bulunan Alinma Bank Stadı’nda oynanan İspanya Süper Kupa yarı finalinde Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Mücadeleden 2-1 galip ayrılan Real Madrid finale yükseldi. Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Federico Valverde ile 55. dakikada Rodrygo atarken, Atletico Madrid’in tek golü 58. dakikada Alexander Sörloth’tan geldi. Bu sonucun ardından Real Madrid, finalde Barcelona ile eşleşti.

Real Madrid’de milli futbolcu Arda Güler, 81. dakikada Vinicius Jr’ın yerine sahaya çıktı. Ancak bu değişiklik esnasında kenarda yaşanan bir diyalog, derbinin tansiyonunu bir anda yükseltti. Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone’nin oyundan çıkan Vinicius’a yönelik sözleri ve jestleri gerginliğe neden oldu.