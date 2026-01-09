Son Mühür - Fenerbahçe’de ara transfer döneminde ikinci ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertlilerde, İrfan Can Kahveci’nin Kasımpaşa’ya kiralanmasının ardından bu kez kaleci İrfan Can Eğribayat takımdan ayrıldı.

Fenerbahçe’nin 27 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat, satın alma opsiyonuyla Samsunspor’a kiralandı. Böylece tecrübeli eldiven, sezonun geri kalanında Karadeniz ekibinin kalesini koruyacak. TRT Spor’un haberine göre, Samsunspor sezon sonunda satın alma opsiyonunu kullanırsa Fenerbahçe’ye 1,2 milyon euro bonservis ödeyecek. İrfan Can Eğribayat, 2023-24 sezonu başında Göztepe’den Fenerbahçe’ye transfer olmuştu ve sarı-lacivertliler bu transfer için İzmir temsilcisine 1,2 milyon euro bonservis ödemişti.