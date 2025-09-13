Son Mühür - Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Eyüpspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadele saat 17.00'de başlayacak.

Namağlup devam ediyor

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’de çıktığı 4 maçın tamamını kazanarak puan kaybetmeden yoluna devam ediyor. 12 puanla liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray’ın aksine, Eyüpspor 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 4 puan topladı ve 10. sırada yer alıyor. Mücadelede hakem olarak Batuhan Kolak görev alacak. Kolak’ın yardımcıları ise Anıl Usta ve Hakan Yemişken olacak.

Maçın muhtemel 11'leri şöyle olacak:

Eyüpspor: Marcos, Calegari, Claro, Robin Yalçın, Mujakic, K. Demirbay, Yalçın Kayan, Seslar, Draguş, Serdar Gürler, Umut Bozok

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz