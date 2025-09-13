Son Mühür- A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan’ı 94-68’lik skorla mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Bu sonuçla millilerimiz, finalde Almanya ile karşılaşacak.

Ergin Ataman duygusal anlar yaşadı

Maçın ardından açıklamalarda bulunan A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, galibiyetin ardından yoğun duygular yaşadı. Sesi zaman zaman titreyen Ataman, gözyaşlarını tutmakta güçlük çekti. Ataman, “Biliyorum ki şu anda Türkiye’nin dört bir yanında milyonlarca kişi bu maçı izledi.

Bu tarihi zafer, ülkemize bir armağan olsun. Takımımız buraya hak ederek geldi. İnşallah finali kupayla taçlandıracağız. Yunanistan karşısında aldığımız bu galibiyet ve finale yükselmek bile bizleri tatmin ediyor. Pazar akşamı ekran başında olun; burada şampiyon olacağız” dedi.

“1 maç daha var”

Takım toplantısında oyuncularına motivasyon verdiğini aktaran Ataman, “Soyunma odasında, ‘Madalyayla dönmek için buradayız, artık hedefimiz altın madalya’ dedim. Taraftarlarımıza da acele etmemelerini, bir maç daha kazanarak Almanya’yı da geçip şampiyon olacağımızı söyledim.

Kalben destek veren herkese teşekkür ederim. Hedefe ulaşmak için önümüzde sadece bir maç var” ifadelerini kullandı.