Galatasaray Kulübü’nün kasım ayı olağan Divan Kurulu toplantısı, beklenmedik tartışmalara sahne oldu. Toplantıda kulüp üyelerinden Turcan Bolayır, bazı futbolcuları hedef alan eleştirilerde bulununca ortam gerildi. Başkan Dursun Özbek ise futbolculara yönelik sert ifadeler üzerine araya girerek, “Futbolcularımız hakkında böyle konuşmayalım, bizi dinliyorlar” uyarısında bulundu.

“Yunus’un yokluğunda mekanizma bozuldu”

Toplantıda söz alan Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır, son oynanan Kocaelispor maçı üzerinden takımın performansını eleştirdi. Bolayır, “Kocaelispor maçında karınca misali Yunus Akgün yoktu. Yunus’un yerine oynayan, maalesef ismini vermeyeyim, takıma girmesiyle Victor Osimhen’in mekanizması bozuldu. Her şeyi Osimhen’den beklememek lazım” ifadelerini kullandı.

“Barış Alper’e talip çıkarsa iyi para verirlerse satarız”

Bolayır, konuşmasının devamında Barış Alper Yılmaz’ı da hedef aldı. “Barış Alper sempatik, güzel ve hızlı koşuyor. Koşarken sırtıyla, omuzuyla rakibini bazen yıkıyor, bazen düşüyor. Buna da talip çıkarsa ocak ayında iyi para verirlerse ‘Güle güle’ diyelim” diyerek genç oyuncuya yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Başkan Özbek: “Futbolcularımız hakkında böyle konuşmayalım”

Eleştirilerin dozunun artması üzerine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek araya girerek toplantıda tansiyonu düşürmeye çalıştı. Özbek, “Futbolcularımız hakkında böyle konuşmayalım, bizi dinliyorlar” sözleriyle üyeleri uyardı. Ancak bu müdahale salonda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

“Beni mi buldunuz başkanım?”

Başkan Özbek’in sözlerine tepki gösteren Turcan Bolayır, kürsüde sesini yükselterek, “Dinleyebilirler! Küfür mü ediyorum? Bula bula beni mi buldunuz başkanım! Ben burada janti konuşuyorum, kimseyi kırmıyorum. ‘İsim verme’ diyorsunuz ama isimsiz mi bu adam dünyaya geldi? Nüfus kağıdında ismi belli değil mi?” ifadelerini kullandı. Salondaki gergin hava kısa süreli sessizlikle son buldu.

“Futbolcu koşacak, fırtına gibi olacak”

Turcan Bolayır, konuşmasının devamında transfer ve performans konularına da değindi. “Ocak transfer döneminde üç yabancı futbolcu transfer hakkımız var. Bu üç transferi yapmak zorundayız çünkü elimizdeki iki futbolcudan hayır yok. Koşamıyorlar, fazla kilolarını atamıyorlar ama şirin görünmeye çalışıyorlar. Futbolcu askerdir, koşacaksın, fırtına gibi olacaksın. Bunları yapmazsan Galatasaray’da top oynayamazsın” dedi.