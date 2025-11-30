Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında yarın Fenerbahçe’ye konuk olacak olan Galatasaray, dev derbi öncesindeki son antrenmanını Kemerburgaz Metin Oktay Tesislerinde gerçekleştirdi. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınma çalışmalarıyla başladı.

8’e 2 pas ve taktik yüklemeler

Isınmanın ardından oyuncular iki gruba ayrılarak 8’e 2 pas çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise tamamen taktik organizasyonlar üzerinde duruldu. Buruk’un derbi planlarını futbolculara sahada uygulattığı öğrenildi.

Osimhen, Lemina ve Yunus takımla birlikte

Galatasaray cephesinde derbi öncesi sevindirici gelişmeler yaşandı. Son haftalarda sakatlık süreci yakından takip edilen Victor Osimhen, Mario Lemina ve Yunus Akgün, son idmanda takımla birlikte yer aldı. Üç futbolcunun da Fenerbahçe maçının kadrosunda olmasının beklendiği aktarıldı.

Derbinin adresi Chobani Stadı

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, yarın saat 20.00’de, Fenerbahçe ile Chobani Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren dev derbi, büyük heyecana sahne olacak.