

Gaziantep'te düzenlenen 7. Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu tamamlandı. Maratona, 53 farklı şehir ve 28 ülkeden bin 498 sporcu katılırken, halk koşusu etabında da binlerce sivil vatandaş yarıştı. Sporcuların bin 380'i Türk, 118'i yabancı katılımcılardan oluşurken, en fazla yabancı sporcu 63 kişiyle Rusya'dan olurken bu ülkeyi Japonya 3 sporcu ile takip etti. Organizasyonda bin 11 sporcu 10K, 487 sporcu ise 21K parkurunda yarıştı. Katılımcıların bin 93'ünü erkek, 405'ini kadın sporcular oluşturdu. Şehrin en önemli ve büyük spor organizasyonlarından biri olan Gazi Yarı Maratonu’nda kıyasıya mücadele eden bin 498 sporcudan başarı elde edenler Onat Kutlar Tiyatro Salonu’nda yapılan törenle ödüllerini aldı. 21K ve 10K’da genel klasman ve yaş kategorilerine göre toplamda 126 sporcuya kupa verildi. Yarışmalar kapsamında ayrıca 168 sporcu para ödülünün sahibi oldu. Ödül töreninde kupaları Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafız Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı takdim etti.

Fatma Şahin, "Burası yurtta barış, dünyada barışın şehridir, sporun şehridir"

Ödül töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Şahin, "Bu güzel organizasyonla bu şehri eğitim şehri, bilim şehri, spor şehri yapacağız. Önce tesislerimizi tamamladık. Yarınlarımıza güçlü adımlarla ilerleyecek Türkiye Yüzyılı’nda ‘Biz de varız’ diyeceğiz. Cumhuriyetimizi kuranlara, bizi Gazi yapanlara çok sağlam bir şekilde layık olacağız. Antep'in önünde hiçbir şey duramaz Gazi unvanından başka" diye konuştu.