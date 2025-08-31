Süper Lig’in 4’üncü haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı ve mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip puanını 12’ye çıkarırken, Çaykur Rizespor 1 puanda kaldı.

RAMS Park’ta oynanan karşılaşmada hakem Ali Yılmaz görev yaptı, yardımcı hakemler Ceyhun Sesigüzel ve Mustafa Savranlar oldu.

Galatasaray maça etkili başladı

Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, topa hakim olarak rakip kaleye baskı kurdu. 15. dakikada Abdülkerim Bardakcı’nın soldan içeri çevirdiği top direğe çarptı, savunma topu uzaklaştırdı. İki dakika sonra Çaykur Rizespor’un Taha Şahin ile attığı şut da direkten döndü.

20. dakikada sağdan gelen köşe vuruşunda Davinson Sanchez’in kafa vuruşuyla Galatasaray 1-0 öne geçti. 34. dakikada Qazim Laçi’nin golü VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi ve ilk yarı 1-0 tamamlandı.

İkinci yarıda Galatasaray üstünlüğü artırdı

İkinci yarıya her iki takım aynı kadrolarla başladı. 58. dakikada Gabriel Sara’nın şutunda Erdem Canpolat topu kurtardı. 65. dakikada Abdülkerim Bardakcı’nın ortasında Victor Osimhen kafayla topu ağlarla buluşturarak skoru 2-0 yaptı.

73. dakikada Çaykur Rizespor Varesanovic’in golüyle farkı 1’e indirdi: 2-1. Maçın son bölümünde 90+2. dakikada Roland Sallai’nin hazırladığı pozisyonda Mauro Icardi topu filelere gönderdi ve Galatasaray 3-1 galip ayrıldı.

Kaan Ayhan’a plaket verildi

Karşılaşma öncesinde milli oyuncu Kaan Ayhan, Galatasaray formasıyla 100. maçına çıkması sebebiyle ödüllendirildi.

İkinci Başkan Metin Öztürk, Ayhan’a plaket ve özel hazırlanan formayı takdim etti.

Davinson Sanchez 4 bininci golü kaydetti

Galatasaray’da Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez, 20. dakikada attığı kafa golü ile takımın Süper Lig tarihindeki 4 bininci golünü kaydetti. Sanchez, sarı-kırmızılı formayla toplamda 9’uncu golünü atmış oldu.

Monaco’dan transfer edilen Wilfried Singo, Çaykur Rizespor karşılaşmasına yedek olarak başladı ve 90. dakikada Victor Osimhen’in yerine oyuna girerek Galatasaray formasıyla ilk kez mücadele etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı tribünlerde kutlandı

Maç öncesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları yapıldı. Tribünler Türk bayraklarıyla dolarken Onuncu Yıl Marşı söylendi.

Futbolcular ise özel tişörtlerle sahaya çıkarak bayram coşkusunu taraftarlarla paylaştı.