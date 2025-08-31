A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu üçüncü karşılaşmasında Portekiz ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip rakibini 41 sayı farkla 95-54 mağlup ederek gruptaki üçüncü maçını da kazandı. Milliler bu sonuçla 3’te 3 yaptı ve bitime 2 maç kala son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Karşılaşmada Alperen Şengün, 20 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistlik performansıyla en skorer oyuncu oldu. Ömer Faruk Yurtseven 14 sayı, Furkan Korkmaz 14 sayı ve Onuralp Bitim 13 sayıyla katkı verdi. Milliler, etkili hücum ve savunma performansıyla maçı baştan sona üstün götürdü.

Portekiz farkı kapatamadı

Portekiz’de Neemias Queta 15 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Ancak Portekiz, maç boyunca millilerin hızlı oyununa karşı koyamadı ve farkın açılmasına engel olamadı.

A Milli Basketbol Takımı, elde ettiği bu galibiyetle son 16 turuna çıkmayı garantiledi. Milliler, grup aşamasında oynadığı üç maçta da sahadan galibiyetle ayrılarak yoluna kayıpsız devam etti.

Sıradaki rakip Estonya olacak

Türkiye, A Grubu’ndaki dördüncü maçında 1 Eylül Pazartesi günü saat 14.45’te Estonya ile karşılaşacak. Milliler bu mücadeleyi kazanması halinde gruptaki liderlik şansını da artıracak.