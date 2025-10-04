Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinde VAR hakemi olarak Ali Şansalan görev yapacak.

Saat 20.00’de RAMS Park’ta başlayacak dev mücadeleyi Yasin Kol yönetecek. Kol’un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

Türkiye’nin en büyük derbilerinden biri olan karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Ali Şansalan yer alırken, AVAR olarak Mehmet Salih Mazlum ve Eren Özyemişcioğlu görev yapacak.

Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanacak bu kritik maç, zirve yarışını da doğrudan etkileme potansiyeline sahip.