Teknik direktör Domenico Tedesco’nun raporu doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe yönetimi, Anderson Talisca ile yeni sözleşme görüşmelerini başlatmaya hazırlanıyor. Kulüp, 31 yaşındaki oyuncunun takımda kalmasını hedefliyor.

Fenerbahçe’nin, Anderson Talisca’ya iki yıllık yeni bir kontrat teklif etmeyi planladığı öğrenildi. Hazırlanan sözleşmede toplam ücretin 10 milyon euro olacağı ve sabit ücretin yanı sıra gol, asist ve takım başarılarına bağlı bonusların da bulunacağı belirtildi. Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde sarı-lacivertli takıma katılan Talisca, forma giydiği 47 maçta 25 gol atıp 4 asist yaptı.