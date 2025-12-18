El Nacional’de yer alan habere göre, Arda Güler ile Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso arasında Manchester City maçı sonrasında gerginlik yaşandı. İkili arasında hararetli bir tartışma gerçekleştiği öne sürülürken, bunun Arda’nın forma şansını olumsuz etkilediği iddia edildi.

Haberde, Arda Güler’in takımın öne çıkan isimlerinden Jude Bellingham ile de iyi bir ilişki içinde olmadığı öne sürüldü. Bellingham’ın uzun süren sakatlığının ardından takıma dönmesinin, Arda’nın performansını olumsuz etkilediği iddia edildi.

Takasla gündeme geldi

İddianın en dikkat çeken kısmında, Real Madrid ile Liverpool arasında sürpriz bir takas olasılığı gündeme geldi. Buna göre İngiliz ekibi, Arda Güler’i kadrosuna katmayı hedeflerken, karşılığında Florian Wirtz’ü takasta kullanmayı planlıyor. Liverpool’un sezon başında 130 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Wirtz’ten beklenen verimi alamadığı ve bu nedenle Alman futbolcunun takas için değerlendirilebileceği öne sürüldü.

Ayrıca, Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso’nun Leverkusen döneminden tanıdığı Wirtz ile yeniden çalışmaya sıcak baktığı belirtildi.