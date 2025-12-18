Son Mühür - Fenerbahçe’nin öncelikli hedefinin Ajax’ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Kenneth Taylor olduğu bildirildi. Topu yönlendirme, oyunun temposunu ayarlama ve uzaktan şut özellikleriyle dikkat çeken genç futbolcunun, sarı-lacivertli kulübün ilgisine olumlu yaklaştığı ve takımdan ayrılma isteğini Ajax yönetimine ilettiği ifade edildi. Taylor’ın Ajax ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Transfer sürecinde öne çıkan detaylardan biri de Dusan Tadic oldu. Ajax efsanesi ve şu anda Fenerbahçe forması giyen Tadic’in, Kenneth Taylor’a sarı-lacivertli kulüp hakkında olumlu referans verdiği belirtildi. Tadic’in sözlerinin, genç oyuncunun Fenerbahçe’ye bakışını önemli ölçüde etkilediği aktarıldı.

25 milyon Euro