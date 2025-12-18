Son Mühür - Fenerbahçe, ara transfer dönemi öncesinde orta sahayı güçlendirmek için rotasını Hollanda’ya çevirdi. Sarı-lacivertliler, Ajax forması giyen Kenneth Taylor transferinde kayda değer gelişmeler yaşıyor.
Tedesco'dan olumlu rapor
Teknik Direktör Domenico Tedesco’nun raporu doğrultusunda “8 numara” transferini öncelikli hedef haline getiren Fenerbahçe yönetimi, Eredivisie’den geniş bir aday listesi oluşturdu. Feyenoord’dan Quinten Timber, PSV’den Joey Veerman ve Ajax’tan Kenneth Taylor bu listede yer aldı. Yönetici Ertan Torunoğulları’nın, özellikle Veerman ve Taylor transferlerini yakından takip ettiği öğrenildi.
Transferde ilk sırada
Son Mühür - Fenerbahçe’nin öncelikli hedefinin Ajax’ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Kenneth Taylor olduğu bildirildi. Topu yönlendirme, oyunun temposunu ayarlama ve uzaktan şut özellikleriyle dikkat çeken genç futbolcunun, sarı-lacivertli kulübün ilgisine olumlu yaklaştığı ve takımdan ayrılma isteğini Ajax yönetimine ilettiği ifade edildi. Taylor’ın Ajax ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Tadic harekete geçti
Transfer sürecinde öne çıkan detaylardan biri de Dusan Tadic oldu. Ajax efsanesi ve şu anda Fenerbahçe forması giyen Tadic’in, Kenneth Taylor’a sarı-lacivertli kulüp hakkında olumlu referans verdiği belirtildi. Tadic’in sözlerinin, genç oyuncunun Fenerbahçe’ye bakışını önemli ölçüde etkilediği aktarıldı.
25 milyon Euro
Ajax’ın Kenneth Taylor için 25 milyon Euro bonservis talep ettiği, Fenerbahçe yönetiminin ise bu transfer için yaklaşık 20 milyon Euro bütçe ayırdığı öğrenildi. PSV’nin Joey Veerman için 35 milyon Euro istemesi ve Feyenoord’un Quinten Timber’ı bırakmaya sıcak bakmaması nedeniyle, Fenerbahçe’nin Taylor transferini öncelikli dosya haline getirdiği belirtildi.