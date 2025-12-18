Son Mühür- Dövüş sporlarına gönül verenlerin sabırsızlıkla beklediği Jake Paul ve Anthony Joshua kapışması için geri sayım başladı.Miami'de 20 bin seyirci kapasiteli Kaseya Center'de bu hafta sonu ringe çıkacak olan Paul ve Joshua'nın Netflix't izlenme rekoru kırması bekleniyor.

Jake Paul'un Mıke Tyson'la ringe çıkıp kazandığı karşılaşma Netflix tarihinin en çok izlenen programı olarak kayıtlara geçmişti.

14 aydır ringe çıkmıyordu...



Geçmişinde olimpiyat şampiyonluğu ve dünya ağır sıklet şampiyonu unvanları bulunan Anthony Joshua 14 aydır ringlere ara vermişti.

37 yaşındaki boksörün yeniden dönüş maçına eski rakibi Tyson Furry'den sert tepki gelmeye devam ediyor.



Anthony Joshua'ya "37 yaşında, kariyerinin sonuna gelmiş, kardeşim Tommy Furry'nin yendiği bir YouTuber'la dövüşüyor.'' diye seslenen Furry sosyal medyadan paylaştığı mesajında,

''İşte eğlenceli bir gerçek. Eğer yolum senin gibi bir ezikle kesişirse, seni anında yere sererim. Ben ne bir YouTuber'ım ne de senin yarın kadar boyunda bir adam. Ben oyum. Sen iğrenç bir eziksin, seni büyük işe yaramaz tembel'' ifadeleriyle dikkat çekmişti.

Jake Paul ve Anthony Joshua 3'er dakikalık 8 raund üzerinden oynanacak bir maçta karşı karşıya gelecek.

Joshua, bahis sitelerinde karşılaşmanın favorisi olarak gösteriliyor.