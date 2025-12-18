Son Mühür - Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta karşılaşmasında Trabzonspor, Papara Park’ta Corendon Alanyaspor ile mücadele etti. Maçı 1-0’lık skorla konuk ekip Alanyaspor kazandı.
Trabzonspor'u devirdiler
Karşılaşmanın tek golü 17. dakikada milli futbolcu Güven Yalçın’dan geldi ve bu gol, Alanyaspor’a grup aşamasındaki ilk galibiyetini kazandırdı. Bu sonuçla Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasına 3 puanla başlamış oldu. Ligde zirve mücadelesi veren Trabzonspor ise kupadaki ilk maçından puansız ayrıldı.
İnanılmaz performans
Alanyaspor kalecisi Paulo Victor, kritik kurtarışlarıyla maçın dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Deneyimli file bekçisinin performansı şöyle öne çıktı:
- 78. dakikada yakın mesafeden yapılan kafa vuruşunu,
- 83. dakikada karşı karşıya pozisyonu,
- 90+4. dakikada yine net bir fırsatı önledi.
- Paulo Victor, karşılaşmayı toplam 8 kurtarışla tamamladı.
Grubun ikinci haftasında Trabzonspor, deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Alanyaspor ise kendi sahasında Fatih Karagümrük’ü konuk edecek.