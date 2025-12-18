Son Mühür - Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta karşılaşmasında Trabzonspor, Papara Park’ta Corendon Alanyaspor ile mücadele etti. Maçı 1-0’lık skorla konuk ekip Alanyaspor kazandı.

Karşılaşmanın tek golü 17. dakikada milli futbolcu Güven Yalçın’dan geldi ve bu gol, Alanyaspor’a grup aşamasındaki ilk galibiyetini kazandırdı. Bu sonuçla Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasına 3 puanla başlamış oldu. Ligde zirve mücadelesi veren Trabzonspor ise kupadaki ilk maçından puansız ayrıldı.

