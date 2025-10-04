Son Mühür- İsrail’in Filistin’de sivillere yönelik şiddet eylemleri dünya çapında tepkilere yol açarken, futbol otoritelerinin tutumu da merak konusu oldu. FIFA ve UEFA’nın bu konudaki adımları beklenirken, FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun açıklamaları gündeme damga vurdu.

Infantino’dan yaptırım yok mesajı

Infantino, İsrail’in uluslararası futbol organizasyonlarından men edilmesi yönündeki taleplere yanıt vererek, herhangi bir yaptırım uygulanmayacağını açıkladı. Başkan, “FIFA jeopolitik krizleri çözemez” ifadelerini kullanarak, kurumun politik bir rol üstlenmeyeceğini belirtti.

Futbolun birleştirici gücüne vurgu

FIFA Başkanı, açıklamasında futbolun barış ve birlik mesajı verebilecek evrensel bir güç olduğunu vurguladı: “Düşüncelerimiz, dünyanın dört bir yanında çatışmalardan etkilenen insanlarla birlikte. Futbolun bugünkü en önemli katkısı, barış ve dayanışmayı desteklemektir” dedi.

Sosyal medyada tepkiler büyüyor

Infantino’nun sözleri sosyal medyada yoğun eleştirilerle karşılandı. Futbolseverler, başkanın geçmişte zulüm görenler için gözyaşlarını tutamadığını ifade etmesini hatırlatarak, bu açıklamanın çelişkili olduğunu savundu.