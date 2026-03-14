Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Rams Başakşehir’i 3-0 mağlup etti. RAMS Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle üç puanı hanesine yazdırarak zirve yarışında önemli bir avantaj elde etti.

İlk yarıda gol çıkmadı

Karşılaşmanın ilk bölümünde iki ekip de kontrollü bir oyun sergiledi. Galatasaray topa daha fazla sahip olan taraf olurken, Başakşehir savunmada disiplinli bir görüntü ortaya koydu.

Ev sahibi ekip zaman zaman rakip kalede etkili pozisyonlar yakalasa da ilk 45 dakikada gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0’lık eşitlikle gitti.

Başakşehir 10 kişi kaldı

Maçın kırılma anı ikinci yarının başlarında yaşandı. Başakşehir forması giyen Ebosele, 56. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Konuk ekibin 10 kişi kalmasının ardından Galatasaray oyunun kontrolünü tamamen ele geçirdi ve baskısını artırdı.

Galatasaray golleri peş peşe buldu

Sarı-kırmızılı ekip, rakibinin eksik kalmasının ardından golü bulmakta gecikmedi. Galatasaray, 57. dakikada Singo’nun kaydettiği golle öne geçti.

Golden sonra da baskısını sürdüren ev sahibi ekip, 67. dakikada Osimhen’in golüyle farkı ikiye çıkardı. Mücadelenin son bölümünde ise 85. dakikada Nhaga sahneye çıktı ve skoru 3-0’a taşıdı.

Fenerbahçe’nin puan kaybı sonrası fırsat değerlendirildi

Galatasaray, aynı haftada Fenerbahçe’nin Fatih Karagümrük’e 2-0 mağlup olduğu haftada hata yapmadı. Başakşehir karşısında aldığı galibiyetle puanını 64’e yükselten sarı-kırmızılı ekip, zirve yarışında kritik bir avantaj yakaladı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 7’ye çıktı ve şampiyonluk yarışında sarı-kırmızılı ekip önemli bir adım attı.

