Fenerbahçe’de Fatih Karagümrük karşısında alınan mağlubiyetin ardından yönetim teknik heyetle bir araya geldi. Kulüp Başkanı Sadettin Saran, yapılan görüşmenin ardından teknik direktör Domenico Tedesco ile yola devam etme kararı aldıklarını açıkladı.

Yönetim teknik heyeti toplantıya çağırdı

Sarı-lacivertli ekipte Karagümrük karşısında sergilenen performansın ardından yönetim harekete geçti. Fenerbahçe Kulübü’nde bugün saat 16.00’da gerçekleştirilen toplantıya Başkan Sadettin Saran, kulüp yöneticileri, teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek katıldı.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede takımın son maçtaki performansı ve sezonun geri kalan süreci ele alındı. Toplantının ardından yönetim kendi arasında kısa bir değerlendirme daha yaptı.

Saran: “Gerekli uyarılar yapıldı”

Toplantının ardından basına kısa bir açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Karagümrük karşısındaki futbolun beklentilerin çok altında kaldığını belirtti.

Saran, teknik heyet ve takım kaptanlarıyla konuştuğunu ifade ederek, takımın performansıyla ilgili gerekli uyarıların yapıldığını dile getirdi. Başkan Saran, benzer bir performansın tekrar yaşanmaması için teknik kadroya ve oyunculara net mesajlar verildiğini söyledi.

“Tedesco ile devam ediyoruz”

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılacağı yönündeki iddialara da açıklık getirdi. Saran, yapılan görüşmelerin ardından teknik direktörle devam etme kararı aldıklarını belirtti.

Takımın ortaya koyduğu futbolun beklentilerin dışında olduğunu söyleyen Saran, yönetim olarak bu durumdan büyük üzüntü duyduklarını ancak gerekli değerlendirmelerin yapıldığını ifade etti.

Sportif direktör Özek görevine devam edecek

Başkan Sadettin Saran, teknik direktörün yanı sıra sportif direktör Devin Özek ile de yola devam edeceklerini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpte yönetimin yaptığı görüşmenin ardından teknik kadroda herhangi bir değişiklik yapılmayacağı netleşirken, takımın sezonun geri kalan bölümünde daha güçlü bir performans ortaya koyması bekleniyor.