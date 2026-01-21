Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarının oynanacağı tarihleri kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamayla birlikte kupada sezonun yol haritası büyük ölçüde netleşti.

Çeyrek final maçları nisan ayında

Federasyon tarafından açıklanan takvime göre, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmaları 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre yapılacak mücadelelerde, yarı finale yükselen takımlar belli olacak.

Yarı final için üç farklı tarih seçeneği

Kupada yarı final müsabakalarının ise 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde oynanması planlanıyor. Takımların fikstür yoğunluğu ve olası ertelemeler doğrultusunda kesin tarihin daha sonra netleşeceği belirtildi.

Büyük final 24 Mayıs’ta

Ziraat Türkiye Kupası’nda sezonun en kritik karşılaşması olan final müsabakası 24 Mayıs tarihinde oynanacak. Final maçına ev sahipliği yapacak stadyumun ise ilerleyen günlerde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilan edileceği duyuruldu.

Avrupa kupaları ihtimali takvimi değiştirebilir

TFF açıklamasında, UEFA Avrupa Kupaları’nda mücadele eden Türk takımlarının Son 16 Turu’na yükselmesi ve buna bağlı olarak Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında erteleme yaşanması durumunda, kupa takviminin yeniden değerlendirilebileceği vurgulandı. Avrupa arenasındaki gelişmelere göre Ziraat Türkiye Kupası maç tarihlerinde değişiklik yapılabileceği ifade edildi.

TFF’den kamuoyuna bilgilendirme

Federasyon, söz konusu tarihlerle ilgili gelişmelerin yakından takip edileceğini belirterek, olası değişikliklerin kamuoyuna resmi kanallar aracılığıyla duyurulacağını bildirdi.