Son Mühür - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, deneyimli orta saha oyuncusu Alper Potuk’u kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Başkent temsilcisi, son olarak Kuzey Makedonya’nın Gostivar takımında forma giyen 34 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Alper Potuk’un transferi, ligdeki mücadeleye önemli katkılar sağlaması açısından dikkat çekiyor.

Kariyerinde öne çıkan dönemler

Futbol kariyerine Eskişehirspor’da başlayan Alper Potuk, kısa sürede gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Kariyerinin en parlak dönemini Fenerbahçe formasıyla yaşayan deneyimli futbolcu, Türkiye’nin önde gelen kulüplerinde uzun yıllar boy gösterdi.

Ayrıca MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor’da da görev yapan Potuk, sahadaki oyun zekası ve orta sahadaki etkinliğiyle tanınıyor. Türkiye futbolunun önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Potuk, genç oyuncular için de örnek teşkil ediyor.

İstatistiklerle deneyim

Profesyonel kariyerinde toplam 470 maça çıkan Alper Potuk, bu karşılaşmalarda 37 gol ve 58 asistlik performans sergiledi. Orta sahadaki oyun kurucu yetenekleri, top dağıtımındaki etkinliği ve saha içi liderliğiyle öne çıkan tecrübeli futbolcunun, Ankara Keçiörengücü’nün ligdeki hedeflerine katkı sağlaması bekleniyor.