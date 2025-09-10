Son Mühür- Galatasaray ve A Milli Takım’ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Avrupa’dan sürpriz bir teklif ile gündeme geldi. Denik Sports’un haberine göre, son dönemde adı Çekya Milli Takımı’nın teknik direktör adayları arasında geçen Terim, futboldaki tecrübesiyle dikkat çekiyor.

Al Shabab’dan ayrılışı

Fatih Terim, en son Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Shabab’ı çalıştırdı. Haziran ayında bu görevinden ayrılan tecrübeli teknik adam, Al Shabab öncesinde Yunanistan Süper Lig takımlarından Panathinaikos’un başında yer aldı. Panathinaikos’ta maç başına 1,85 puan ortalaması yakalayan Terim, burada elde ettiği performansla dikkat çekmişti.

Çekya Milli Takımı’nda olası görev

Çekya basınında son dönemde mevcut teknik direktör Ivan Hasek ile yolların ayrılabileceği yönünde haberler yer alıyor. Haberlere göre, Hasek’in yerine Fatih Terim’in adaylar arasında bulunduğu ifade ediliyor. Terim’in Avrupa’daki deneyimi ve farklı liglerdeki performansı, Çekya Milli Takımı için alternatif olarak değerlendiriliyor. Tecrübeli teknik adamın, futbolda uzun yıllara dayanan kariyeri ve elde ettiği başarılar, bu tür tekliflerin gündeme gelmesinde etkili oluyor.