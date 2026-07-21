Son Mühür- Futbola gönül verenlerin gönlünde ayrı bir yer olan Kevin Keegan, 75 yaşında amansız hastalığa yenik düştü.

1951 doğumlu başarılı sporcu, Ada futbolunun bir dönem bayrak taşıyıcısı efsane ismi olmuştu.

Scunthorpe United, Liverpool (1971-1977), Hamburg, Newcastle United (1982-1984), Southampton ve Newcastle'de (ikinci dönem) forma giyen Keegan, 2 kez Ballon d’Or (1978, 1979) ödülü kazanarak İngiltere tarihinin tek çift Ballon d’Or’lu oyuncusu olmuştu.



Liverpool'da yıldızı parlamıştı...



63 kez formasını giydiği İngiltere Milli Takımı’nda 21 gol atan Keegan Liverpool ile 3 lig, 1 UEFA Kupası, 1 Avrupa Şampiyonlar Kupası kazanma başarısı göstermişti.

Aktif sporculuk hayatını noktalamasının ardından yeşil sahalardan kopmayan Keegan,teknik direktörlük kariyerinde Newcastle United, Fulham, Manchester City ve İngiltere Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.

Evli ve 2 kız babası olan Keegan'a geçtiğimiz Haziran ayında ileri derece kanser teşhisi konulmuştu.

Sevenleri Keegan'ı unutmadı...



Efsane sporcunun ölümünün ardından Liverpool, “King Kev sonsuza dek Anfield’in bir parçası olarak kalacak. Kalbimiz kırık.”

Newcastle United, “Beating heart of Newcastle” (Newcastle’ın atan kalbi) diyerek derin üzüntülerini dile getirdi.

İngiliz futbolunun efsane golcülerinden Alan Shearer ise “Benim kahramanım. Benim menajerim. Benim dostum. Dinlen Kral.” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

