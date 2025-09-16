Furkan Korkmaz'ın sevgilisi İrem Sak. 39 yaşındaki oyuncu İrem Sak ile 27 yaşındaki milli basketbolcu Furkan Korkmaz, yaklaşık iki yıldır birlikte olup ilişkilerini sürdürüyor.

Aralarında 12 yaş fark bulunan çift, özel hayatlarını gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor ancak zaman zaman birlikte görüntüleniyorlar. En son EuroBasket 2025'te Türkiye'nin Avrupa ikincisi olduğu maçta İrem Sak, tribünden sevgilisini destekledi ve bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

İrem Sak, milli takımın Almanya ile oynadığı son basketbol maçında da sevgilisi Furkan Korkmaz'ı tribünden coşkuyla destekledi. İşte o anlardan bir fotoğraf.

İrem Sak ve Furkan Korkmaz İlişkisi

9 Şubat 1986 doğumlu İrem Sak ile 24 Temmuz 1997 doğumlu Furkan Korkmaz'ın ilişkisi 2021 yılında başladı. İlk kez cuma akşamı Yeniköy'de bir restoran çıkışında birlikte görüntülenen çift, o dönem dikkat çekti. Sak, bir süre sonra verdiği röportajlarda "Furkan'la birlikte çok mutluyuz" sözleriyle ilişkisini doğruladı.

Çift, 2025 yazında Göcek'te tatil yaptı ve bu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. İrem Sak, Instagram hesabından sevgilisiyle ilk kez birlikte paylaşım yaparak ilişkilerini açık etti. Basketbolcu Korkmaz'ın da sosyal medyada çok aktif olmasa da zaman zaman birlikte pozlar verdiği görüldü.

Gelecek Planları ve Son Durum

İkili arasındaki yaş farkının kendileri için sorun olmadığını belirten İrem Sak, daha önce verdiği röportajlarda bu durumun hiçbir anlam ifade etmediğini vurguladı. Furkan Korkmaz'ın NBA kariyeri ve İrem Sak'ın oyunculuk projelerine rağmen ilişkilerini güçlü tutmaya devam ediyorlar.

2023 yılında evlilik iddiaları gündeme gelse de çift bu konuda resmi bir açıklama yapmadı. İrem Sak'ın evlenme isteğini Furkan Korkmaz'ın ertelediği yönündeki haberler çıksa da ikili hala birlikte görünmeye devam ediyor. Korkmaz'ın şu anda Bahçeşehir Koleji'nde oynuyor olması ve İrem Sak'ın İstanbul'daki projeleri sayesinde daha fazla zaman geçirebilmeleri ilişkilerini güçlendiriyor.