Platonik: Mavi Dolunay Otel dizisinde Renk karakterini, genç oyuncu Eda Akalın canlandırıyor. Netflix'in 18 Eylül'de yayına başlayan bu romantik komedi dizisinde yan rol oynayan Akalın, kariyerinin önemli projelerinden birinde yer alıyor.

Eda Akalın, 1990 İzmir doğumlu bir oyuncu olup, sahne sanatları eğitimi aldı. Tiyatro kökenli olan Akalın, son yıllarda televizyon projelerinde de boy göstererek dikkat çekiyor.

Eda Akalın Kimdir

35 yaşındaki Eda Akalın, İzmir'de doğdu ve eğitimini sanat alanında tamamladı. Önce tiyatro sahnesinde deneyim kazanan Akalın, daha sonra televizyon dünyasına adım attı. Güçlü oyunculuğu ve doğal performansıyla beğeni toplayan oyuncu, özellikle karakter oyunculuğundaki yeteneğiyle öne çıkıyor.

Akalın'ın tiyatro geçmişi, televizyon projelerindeki performansına da yansıyor. Renk karakteri, Platonik: Mavi Dolunay Otel'de Alaçatı'daki butik otelin etrafında dönen hikayenin yan karakterlerinden biri olarak önemli bir rol oynuyor.

Hangi Dizilerde Oynadı

Eda Akalın'ın televizyon kariyeri henüz yeni sayılabilecek bir dönemde olmasına rağmen, Platonik: Mavi Dolunay Otel projesi onun için önemli bir fırsat. Daha önce çeşitli tiyatro oyunlarında rol alan Akalın, bu Netflix dizisiyle televizyon izleyicisiyle tanışıyor.

Platonik: Mavi Dolunay Otel, Gupse Özay'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünü paylaştığı bu projede Akalın, Kerem Bürsin, Öykü Karayel, Mehmet Özgür, Uğur Demirpehlivan, Ali İpin, Feri Baycu Güler, Yener Özer, Pınar Çağlar Gençtürk ve Ülkü Duru gibi deneyimli oyuncularla aynı kadroda yer alıyor. Alaçatı'nın büyülü atmosferinde geçen bu romantik komedi, iki kız kardeşin aynı adama aşık olması ve bunun yarattığı komik durumları konu ediniyor.