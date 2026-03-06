Peki Biran Damla Yılmaz'ın babası kim? Oyuncu, özel hayatını kamuoyundan titizlikle saklıyor ve ailesi hakkında oldukça az bilgi paylaşıyor. Bilinen şu: annesi Elazığlı, babası ise Yalovalı. Anne ve baba küçük yaşlarda ayrıldı; Biran, o tarihten itibaren annesi ve kardeşleriyle İstanbul Pendik'te büyüdü. Babasının adı ya da kimliği hakkında kamuoyuna yansımış doğrulanmış herhangi bir bilgi mevcut değil.

Biran Damla Yılmaz kimdir?

Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997'de Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dünyaya geldi. Dört kız kardeşin en büyüğü olan oyuncu, annesinin adını Ayşe Birsen Şen Yılmaz olarak açıkladı; ancak babasının kimliğine dair hiçbir zaman resmi bir açıklama yapmadı. "Biran" isminin, babasının çok sevdiği halasından ilhamla seçildiği biliniyor.

Anne ve babasının boşanmasının ardından tamamen kadınlardan oluşan bir aile ortamında büyüyen Yılmaz, bu deneyimin kendisini daha güçlü ve bağımsız bir karakter haline getirdiğini çeşitli röportajlarında dile getirdi.

Biran Damla Yılmaz, ünlü iş insanı Abdurramman Aydın ile nişanlı.

Oyunculuk kariyeri nasıl başladı?

Biran Damla Yılmaz, meslek lisesinde aşçılık eğitimi alırken bir yandan da oyunculuk hayaline adım attı. Erberk Ajansı'na kaydolarak sektöre giriş yaptı; konservatuar eğitimini sürdürürken 2013-2014 yıllarında ilk küçük roller gelmeye başladı. Asıl büyük sıçramayı 2015'te ATV ekranlarına gelen "Kırgın Çiçekler" dizisiyle yaptı. Eylül karakteriyle tüm Türkiye'nin tanıdığı oyuncu, dizi yayın süresince büyük bir hayran kitlesi edindi.

Hangi dizilerde oynadı?

Kırgın Çiçekler'in ardından Yılmaz'ın kariyeri hız kazandı. 2019'da Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği "Mucize 2 Aşk" filminde Mizgin karakterini canlandırdı. "Baraj" dizisinde başrolü üstlendi, akabinde "Yasak Elma"'da Kumru rolüyle izleyicinin gündeminden düşmedi. Yakın dönemde "Kopuk" dizisinde Kaan Yıldırım ve Seray Kaya ile birlikte kamera karşısına geçti. En son Show TV'nin yeni yapımı "Halef – Köklerin Çağrısı"'nda Yıldız karakterine hayat verdi. Güneydoğu'da geçen bu dramada Aybüke Pusat ve İlhan Şen ile başrolü paylaşıyor.