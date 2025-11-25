Son Mühür- Savcılığa yapılan suç duyurusunda, Merve Taşkın'ın Avşar ile sohbeti sırasında kullandığı bazı ifadeler tartışma konusu oldu. Taşkın, "fuhuşun kolay para kazanma yolu olduğu, lüks bir yaşam standardı sağladığı ve bu yaşamın özendirilecek bir tarafı olduğu" yönünde açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların gençler arasında yanlış bir algı oluşturduğuna dikkat çekildi ve videoya erişim engeli getirilmesi talep edildi.

Hülya Avşar'dan açıklama

Suç duyurusunun ardından Hülya Avşar sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Avşar, Merve Taşkın’ın mesleğini özendirdiği yönündeki haberleri kesinlikle kabul etmediğini belirtti.

"Amacım farkındalık yaratmaktı"

Avşar, açıklamasında, “YouTube kanalıma konuk olarak aldığım Merve Taşkın'ın mesleğini özendirdiğime dair çıkan haberleri asla kabul etmiyorum" dedi. Avşar, programın amacının gençler üzerindeki sosyal medya etkileri hakkında farkındalık yaratmak olduğunu vurguladı. "O yayın sırasında amacım, sosyal medyanın gençler üzerindeki bazı tehlikelerine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmaktı" diyen Avşar, yanlış anlaşılmalara karşı net bir tavır sergileyerek, "Dolayısıyla ortada bir özendirme değil, tam tersine bir uyarı vardır. Bu nedenle asıl beklediğim teşekkürdür" şeklinde ifadeler kullandı.