Son Mühür- Miss Universe 2025’te Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan’ın ilk 30’a girememesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırmış ve torpil iddialarını beraberinde getirmişti. Arslan, yarışmanın ilk gününden itibaren büyük bir destek almış ancak sonuçlar “haksızlık” yorumlarına neden olmuştu.

Estetik operasyon tartışmaları ve torpil iddiaları

Arslan, yarışma sonrası yaptığı açıklamada estetik operasyonlara dikkat çekerek şaibe iddialarını güçlendiren ifadeler kullanmıştı. “Adayların içerisinde estetik operasyonu olmayan üç kişiydik. Birinci seçilen güzellik kraliçesinin burnunda estetik vardı. Estetik doktorları sponsorluk yapıyor. Yarışma bu kadar sahtekârlık doluydu.” sözleri, sosyal medyada geniş yankı uyandırmış ve Arslan’a destek mesajlarının artmasına neden olmuştu.

Ceren Arslan’ın eski sevgilisi ortaya çıktı

Yarışma tartışmalarının ardından Ceren Arslan bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Arslan’ın bir dönem milli voleybolcu Bedirhan Bülbül ile uzun süreli bir ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Çiftin yaklaşık 5 yıl süren birlikteliğini geçtiğimiz yıl noktaladığı öğrenildi.

Sosyal medyada geçmiş fotoğraflar gündem oldu

Arslan ve Bülbül'e ait geçmiş yıllarda çekilmiş kareler sosyal medyada kısa sürede yayılarak gündem oldu. Kullanıcılar hem Arslan’a destek vermeye devam etti hem de ilişkinin ortaya çıkmasını konuştu.