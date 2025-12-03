Yatırımcılar, Merkezi Kayıt Kuruluşu aracılığıyla temettü haklarını kullanmaya başladı. Ödemeler, kaydileştirme esaslarına göre hesaplara T+2 işlem günü kuralıyla aktarılacak. Şirketin bu adımı, düzenli kâr dağıtım politikasının bir parçası olarak dikkat çekiyor. Toplam brüt temettü miktarı 21,23 milyar TL olarak belirlendi.

Ford Otosan Temettü Miktarı ve Dağıtım Detayları

Ford Otosan, KAP açıklamasında hisse başına brüt 6,05 TL temettü dağıtacağını belirtti. Bu tutarın vergi kesintisi sonrası net miktarı 5,14 TL oldu. A Grubu pay sahipleri için stopaj oranı yüzde 15 uygulanırken, B Grubu pay sahiplerinde bu oran yüzde 5'e indi.

Şirket yetkilileri, "Vergi mevzuatı uyarınca yapılan hesaplamalara göre, dağıtılacak 21.230.055.000 TL temettünün 1 TL nominal değerli pay için brüt 6,0500 TL, net 5,1425 TL olarak ödenmesi" ifadesini kullandı. Bu dağıtım, 2024 yılı net dönem kârının önemli bir kısmını kapsıyor. Dağıtılabilir kâr tutarı 23,467 milyar TL olarak hesaplandı ve ödenecek toplam net temettü 20,274 milyar TL'ye ulaştı.

Yatırımcılar, temettüden yararlanmak için 2 Aralık kapanışına kadar hisse sahibi olmalıydı. Ödemeler, bugün itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından yönetiliyor ve hesaplara 5 Aralık Cuma günü geçecek. Bu süreç, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tam uyumlu şekilde ilerliyor.

Ford Otosan 2025 Temettü Ödeme Tarihi

Temettü ödemesi, 3 Aralık 2025 tarihinden itibaren başlatıldı. Şirket, 30 Ekim'de KAP'a ilk bildirimini yaptı ve Kasım sonunda genel kurulda kararı onaylattı. Genel kurul toplantısı, 28 Kasım'da gerçekleştirildi ve temettü takvimi kesinleşti.

Borsa İstanbul'un T+2 takas kuralı gereği, ödemeler Cuma günü hesaplara yansıyacak. Şirket, "Kâr payı dağıtımının, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 3 Aralık 2025 tarihinden itibaren yapılması" duyurusunu yaptı. Bu tarih, yılın ikinci temettü dağıtımı için seçildi ve ilk temettüden sonra yatırımcı güvenini pekiştirdi.

Hisse fiyatı, temettü dağıtımı öncesi düzeltmeye tabi tutuldu. Bugün açılışta FROTO hissesi, brüt temettü kadar düşüşle işlem gördü. Bu uygulama, piyasa dengesini koruyor ve yatırımcıların hak kaybını önlüyor.

Ford Otosan'ın Temettü Politikası ve Yatırımcı Etkisi

Ford Otosan, düzenli temettü dağıtımıyla Borsa İstanbul'da öne çıkıyor. Şirket, 2025'te iki kez kâr payı ödeyerek istikrarlı politikasını sürdürdü. İlk temettü 3 Nisan'da gerçekleşirken, bugünkü ödeme yıllık verimi yüzde 1,7 seviyesine taşıyor.

Yatırımcılar arasında temettü geliri arayanlar, FROTO'yu tercih ediyor. Şirketin otomotivdeki lider konumu, ihracat başarıları ve güçlü bilançosu bu politikayı destekliyor. 2024 dördüncü çeyrek mali sonuçları, temettü kararının temelini oluşturdu. Net dönem kârı, dağıtımın hacmini belirledi.

Piyasalar, bu ödemenin BIST Otomotiv endeksini olumlu etkileyeceğini öngörüyor. Ford Otosan hissesi, son bir yılda yüzde 25 değer kazandı ve temettü verimiyle cazibesini koruyor. Şirket, gelecek yıllarda da benzer dağıtımlar yapmayı planlıyor. Bu yaklaşım, uzun vadeli yatırımcıları çekiyor ve hisse likiditesini artırıyor.

Temettü süreci, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun verimliliği sayesinde sorunsuz ilerliyor. Yatırımcılar, hesap hareketlerini banka veya aracı kurum uygulamalarından takip edebiliyor. Ford Otosan'ın bu adımı, sektördeki rekabette finansal gücünü bir kez daha kanıtlıyor.