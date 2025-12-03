Düşüş, gıda perakende sektöründeki rekabet baskısı ve maliyet artışlarıyla ilişkilendiriliyor. HSBC ve Citigroup'un 28 Kasım tarihli raporlarında her iki hisse için "al" tavsiyesi teyit edildi, hedef fiyatlar yükseltildi. Ancak satış baskısı, haftalık kayıpları da derinleştirdi.

BİM Hissesi Düşüşü

BİM Birleşik Mağazalar hissesi, güne 551 liradan başladı ancak kısa sürede kayıplar hızlandı. Saat 11:34'te yüzde 4,73'lük düşüşle 523,50 liraya geriledi ve Borsa İstanbul devre kesiciyi tetikledi. Sürekli işlem durduruldu, tek fiyat emir toplama süreci başlatıldı.

Günlük en düşük seviye 523,50 lira olurken, en yüksek 559 lira kaydedildi. Saat 13:40 itibarıyla hisse 528,50 liradan işlem gördü ve yüzde 3,82 kayıp yaşadı. Haftalık düşüş yüzde 3,03'e ulaştı. İşlem hacmi 10,75 milyon lot olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul yetkilileri, "BIMAS hisselerinde sürekli işleme yüzde 4,73 kaybın ardından ara verildi. Tek fiyat emir toplama başladı" açıklamasını yaptı. Sektördeki genel satış dalgası, hisseyi etkiledi.

Migros Hissesi Düşüşü

Migros Ticaret hissesi de benzer bir seyir izledi. Önceki kapanış 529 liradan açılan hisse, yüzde 4,92 kayıpla 502 liraya indi ve devre kesici devreye girdi. Sürekli işlem durduruldu, emir toplama süreci uygulandı.

Günlük en düşük 507,50 lira, en yüksek 534,50 lira olarak kaydedildi. Saat 11:21 itibarıyla hisse 508,50 liradan işlem gördü ve yüzde 3,69 kayıp gösterdi. Haftalık düşüş yüzde 2,68'e yükseldi. Hacim 1,81 milyon lotu buldu.

Piyasa kaynakları, "Migros (MGROS) hisselerinde kayıp yüzde 4,92'ye ulaştı. Kayıpların ardından sürekli işleme ara verilerek tek fiyat emir toplama süreci başladı" dedi. Rekabetin artması, hisseyi baskıladı.

Perakende Sektörü Etkileri

Gıda perakende sektörü, artan girdi maliyetleri ve rekabet nedeniyle zorlanıyor. BİM ve Migros gibi devler, Şok Marketler ile birlikte piyasa payı mücadelesi veriyor. HSBC'nin raporunda, "Türk perakende hisseleri için hedef fiyatlar yükseltildi, 'al' tavsiyesi korundu" ifadesi yer aldı.

Citigroup da benzer bir tutum sergiledi ve BİM için hedef fiyatı 660 liraya, Migros için 753 liraya çıkardı. Ancak piyasa, enflasyon baskısına rağmen satış ağırlıklı seyretti. Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100), günü yüzde 1,2 düşüşle 9.450 puandan kapattı.

Yatırımcılar, devre kesicinin sektöre özgü bir önlem olduğunu belirtiyor. BİM'in 2025 üçüncü çeyrek net karı 16,1 milyar lira olarak açıklandı, Migros'un ise 5,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bu veriler, uzun vadeli toparlanma sinyali veriyor.

Sektördeki dalgalanma, yabancı yatırımcı çıkışlarıyla da bağlantılı. BİM'in yıllık en yüksek seviyesi 587 lira, en düşüğü 397,5 lira oldu. Migros'ta ise en yüksek 587,4 lira, en düşük 412,5 lira kaydedildi. Piyasalar, Fed'in faiz kararlarını beklerken temkinli yaklaşıyor.

Borsa İstanbul, işlem durdurma kurallarını sıkılaştırdı. Devre kesici, yüzde 5 kayıpta 5 dakika, yüzde 10'da 15 dakika ara veriyor. Bu mekanizma, yatırımcı korumayı amaçlıyor. Analistler, perakende hisselerinde kısa vadeli baskının süreceğini öngörüyor.