Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, araç taşıma işi yapan bir çekici kamyonet hafif ticari araca çarptı. Kaza sonucu ölü sayısı 2’ye yükseldi. Olay, saat 03.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerinde, İnegöl’ün kırsal Hasanpaşa Mahallesi mevkiinde gerçekleşti.

Çarpışmanın seyri

Bozüyük yönünden İnegöl istikametine giden Enes A. (23) idaresindeki 11 ABH 651 plakalı çekici kamyonet, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu önünde ilerleyen Taner C. (60) yönetimindeki 16 BG 443 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada her iki araçta bulunan sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Nesrin C. (56), Ebru C. (51) ve Zeynep C. (23) yaralandı.

Yaralıların hastaneye sevki

Yaralılar, olay yerine intikal eden ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Durumu ağır olan anne Ebru C. ve kızı Zeynep C., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ebru C., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kızı Zeynep C. ise saat 14.00 civarında yapılan tedavilere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma başlatıldı

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Olayla ilgili detayların jandarma tarafından yürütülen soruşturma sonucu netleşmesi bekleniyor.