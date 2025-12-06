Bursa’nın Mudanya ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza noktası ve sebebi

Kaza, saat 22.00 civarında Siteler Mahallesi Orhangazi Caddesi ile Yemen Caddesi kesişiminde meydana geldi. Orhangazi Caddesi üzerinde seyir halinde olan E.S.V. (19) yönetimindeki 11 SF 414 plakalı otomobil, Yemen Caddesi’nden gelen Ş.P. (22) idaresindeki 19 BF 405 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç savrulurken, sürücüler yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Her iki araçta da ciddi maddi hasar oluştu. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza anı kamerada

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Orhangazi Caddesi’nde ilerleyen E.S.V. yönetimindeki otomobil ile Yemen Caddesi’nden gelen Ş.P. yönetimindeki aracın çarpışma anı net bir şekilde görüldü.