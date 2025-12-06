Bursa’da polis ekiplerinin rutin devriye sırasında şüphe üzerine durdurmak istediği bir otomobilin sürücüsü, “Ben kaçtım” diyerek hızlanıp kaçtı. Yaklaşık bir saat süren kovalamacanın ardından sürücü aracı bırakıp yaya olarak kayıplara karıştı. Otomobil üzerinde yapılan incelemede çok sayıda trafik cezası kesildi.

Kovalamaca mesken 2. Çağlar Sokak’ta başladı

Olay, sabaha karşı 03.20 sıralarında Mesken 2. Çağlar Sokak’ta meydana geldi. 16 GP 633 plakalı otomobil, devriye gezen polis ekiplerinin dikkati çekti. Ekipler sürücüye kimlik kontrolü yapmak istedi, ancak sürücü aniden hızlanarak bölgeden uzaklaştı.

Vural Sokak’ta son buldu

Yaklaşık bir saat süren kovalamaca, Vakıf Mahallesi Vural Sokak’ta sonlandı. Sürücü, aracını sokak arasına bıraktıktan sonra yaya olarak izini kaybettirdi. Polis ekipleri geniş çaplı aramalara rağmen şahsı yakalayamadı.

Araçta yapılan inceleme şaşırttı

Polis, otomobilin kaydını kontrol ettiğinde araç sahibinin kardeşinin 3 yıldır arandığını tespit etti. Sürücünün bu nedenle kaçtığı değerlendirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve otomobile birçok cezai işlem uygulandı.