Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın egemenlik iddialarıyla gündeme gelen Arktik Bölgesi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Putin, Arktik’teki faaliyetlerin Rusya açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.

“Kuzey enlemleri Rusya için hayati öneme sahip”

Rusya Devlet Başkanı Putin, Arktik bölgesinin Rusya’nın toprak bütünlüğü ve geleceği açısından vazgeçilmez olduğuna işaret ederek, “Kuzey enlemleri Rusya topraklarının yaklaşık yüzde 70’ini oluşturuyor. Bu, göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir husus” ifadelerini kullandı.

Açıklamalar üniversite buluşmasında geldi

Putin, söz konusu değerlendirmeleri, Rusya’nın önde gelen yükseköğretim kurumlarından Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü’nün 75. kuruluş yıl dönümü kapsamında öğrencilerle bir araya geldiği toplantıda yaptı.

İklim tartışmalarına da değindi

Konuşmasında küresel iklim değişikliğine de değinen Putin, uzmanlar arasında görüş ayrılıkları bulunduğunu söyledi. Putin, “Bazı bilim insanları küresel ısınmanın devam ettiğini savunurken, bazıları ise ısınma sürecinin zirveye ulaşıp soğuma dönemine girildiğini düşünüyor. Arktik, bu tartışmaların merkezinde yer alıyor” dedi.

“Arktik’ten vazgeçmeyiz” vurgusu

ABD’nin bölgeye yönelik söylemlerine dolaylı yanıt veren Putin, Rusya’nın Arktik’teki bilimsel, ekonomik ve stratejik faaliyetlerini sürdüreceğini belirterek, “Önemli olan Arktik’in keşfini her hâlükârda devam ettirecek olmamızdır” diye konuştu.

Trump’ın Arktik ve Grönland çıkışı

ABD Başkanı Trump, Arktik’in ABD açısından askeri ve stratejik önemini sık sık gündeme getirmişti. Bölgedeki petrol, doğal gaz ve maden kaynaklarının ABD’nin enerji güvenliği açısından kritik olduğunu savunan Trump, bu kapsamda Grönland’ın satın alınabileceği yönündeki açıklamalarıyla büyük tartışma yaratmıştı.

Avrupa’dan sert tepki gelmişti

Trump’ın Grönland çıkışı, başta Danimarka olmak üzere Avrupa ülkelerinin sert tepkisine neden olmuş, ada yönetimi Grönland’ın “satılık olmadığı” yönünde net mesaj vermişti. ABD Başkanı ise bu fikre karşı çıkan ülkelere gümrük vergisi tehdidinde bulunmuştu.