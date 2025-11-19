Fransa’da yaşayan makine mühendisi François Ravanas, ilkokul öğretmeni eşi Maud Ravanas ve çocukları Coiombine (14), Brune (12) ile Eloi (10), “Gülümse ve bisiklet sür” sloganıyla çıktıkları dünya turunun Türkiye rotasını İzmir’de tamamladı. Üç ayda 11 ülke ve 24 şehir gezen aile, bugüne kadar 3 bin 700 kilometreden fazla pedal çevirdi.

Kamp yaparak ilerliyorlar

Ravanas ailesi, yolculuk boyunca konaklamalarını kamp kurarak sürdürüyor. Türkiye’de farklı şehirleri ziyaret eden aile, hem yeni kültürlerle tanışmak hem de çocuklarına dünyayı yerinde görme fırsatı sunmak istediklerini belirtti.

Ekolojik etkiyi azaltmayı hedefliyorlar

Makine mühendisi François Ravanas, turu planlarken doğayla uyumlu ve sürdürülebilir bir deneyim amaçladıklarını söyledi. Aile, bisiklet kullanımını teşvik ederek çevresel etkiyi azaltmayı da hedefliyor.

Tayland’dan Asya turu başlayacak

İzmir’in Türkiye rotasındaki son durak olduğunu belirten aile, buradan Tayland’a uçakla geçecek. Ardından Laos, Vietnam, Çin ve Japonya’da pedal çevirecekler. Yaklaşık 10 ay sürmesi planlanan dünya turu, Fransa’da sona erecek.

‘İzmir’den çok etkilendik’

Ravanas: “Türkiye çok güzel bir ülke”

Yolculuğu değerlendiren François Ravanas, şunları söyledi: “Bu seyahate daha fazla insanla tanışmak ve kültür paylaşımı yapmak için çıktık. Turumuzun adı ‘Gülümse ve bisiklet sür’. İzmir’den çok etkilendik. Türkiye güzel bir ülke. Yolculuğumuzun bu bölümünü İzmir’de tamamlıyoruz. Sonrasında Tayland’dan Asya etabına başlayacağız.”

Eğitim yolda devam ediyor

Eşi Maud Ravanas ise çocukların eğitimini yolculuk sırasında sürdürdüklerini anlattı:

“Bu yolculuğu en çok çocuklar istedi. Özgürce pedallamak, insanlarla tanışmak onlar için daha iyi oldu. Eğitim zorlayıcı ama yanımızda İngilizce, matematik ve fen materyalleri var. Müzeler gezerek görerek öğreniyorlar. İzmir’i çok sevdik, insanlar çok sıcak ve yardımsever. Kent bize büyük geldi ama arkadaşlarımız rehberlik ediyor.”

Çocuklar: “Dağlık yollar bizi zorluyor”

Yolculuğun küçük kahramanları deneyimlerini anlattı

Ailenin en büyük çocuğu Coiombine, “Bisikletle ailece olmak çok güzel, çok şanslıyız” dedi.

Brune Ravanas ise “İzmir’de yollar düz ama dağlık bölgelerde çok zorlanıyoruz” diye konuştu.

Ailenin en küçük bireyi Eloi ise, “İzmir’i çok sevdim ama dünya turunda en çok yokuşlar beni yoruyor” dedi.