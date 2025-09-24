Son Mühür- Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un diplomatik bir jest olarak Filistin Devletini tanıma kararı sonrası ülkede Filistin bayrağı çok sayıda belediye binasına asılmıştı.

İsrail'in tepkisinin ardından Fransa İçişleri Bakanlığı harekete geçti.



İçişleri Bakanlığı bayrakların indirilmesini emretti...



İçişleri Bakanlığı'na göre, Salı gecesi itibarıyla Fransa genelinde 86 belediye binasında Filistin bayrağı dalgalanıyordu. Bakanlık geçen hafta bölge hükümet temsilcilerine, Fransa'nın "tarafsızlık ilkesini" ihlal ettiği gerekçesiyle bu tür eylemleri engellemelerini söyledi.

Bölgesel yetkililerin yasal işlem başlatmasının ardından bazıla belediyelerde bayrakların kaldırıldığı belirtildi.

Fransa medyasına göre Belediye başkanları kararın çelişkili ve ikiyüzlü olduğunu söylüyor.

Fransız yasalarına göre, kamu binaları siyasi, dini veya felsefi görüşlerin ifade edildiği platformlar olarak kullanılamıyor.

