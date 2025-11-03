Son Mühür- Kamu açığının GSYİH'sinin yüzde 12'lere dayandığı Fransa ekonomik anlamda zor günler geçiriyor.

Gazeteci Ömer Aydın,

''Fransız finans çevrelerinde konuşulan konu: Yunanistan battığı zaman AB müdahale edip kurtardı ama Fransa'yı kurtaramaz. Gücü yetmez.

Bankalar artık 'içeri girme' hakkı vermeyecek.

Fransızların yarısı ayın 16'sından sonra içeriden harcıyor.

Kıyameti koparan bir gelişme.

Gittiğim şehirlerde dikkat ediyorum, korkutucu bir oranda satılık dükkanlar, binalar, daireler, kapalı/iflas etmiş mağazalar var.'' hatırlatmasında bulundu.



Kriz tarihi firmayı da vurdu...



Yaşanan krizin faturasının her geçen gün derinleştiğine dikkat çeken ve Saint-Gobain SEVA dökümhanesinde yaşanan gelişmeye işaret eden Ömer Aydın,

''600 yıllık işletme iflas etti.

Dünyanın en eski işletmelerinden biri, 1434'ten beri faaliyette olan çelik dökümevi iflas etti.

"1. Fransuva'nın kılıcı da orada üretildi, dökümhane tarihi varlık statüsündeydi" diyor Fransız basını.'' mesajı verdi.



1.Fransuva Kanuni'den yardım istemişti...



Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın Fransa Kralı Birinci Fransuva'ya gönderdiği "Ben ki sultanlar sultanı, hakanlar hakanı, hükümdarlara taç veren Allah’ın yer yüzündeki gölgesi..." diye başlayan ve "Sen ki Fransa vilayetinin kralı Fransuva’sın..." diye devam eden ünlü mektubu Fransa Ulusal Kütüphanesi'nde saklanıyor.

Alman İmparatoru Şarlken ile 24 Şubat 1525’de yaptığı Pavye Savaşı'nda yenilerek esir düşen Fransa Kralı 1.Fransuva'nın annesi Düşes Dangolen'in yardım talebine Kanuni tarihi mektubuyla yanıt vermişti.

Fransa ve Osmanlı imparatorluğu arasındaki ittifak 16.Yüzyıl Avrupa'sının dengelerini değiştirmişti.