Hindistan’ın Telangana eyaletinde meydana gelen trafik kazasında otobüs ile kamyon çarpıştı. Feci kazada 20 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza sabah saatlerinde meydana geldi

Hindistan basınında yer alan bilgilere göre, kaza Telangana eyaletinin başkenti Haydarabad’ın 58 kilometre batısında, Rangareddy bölgesinin Chevella kasabası yakınlarında meydana geldi.

Sabah saatlerinde çakıl yüklü bir kamyon, Haydarabad–Bijapur ulusal kara yolu üzerinde seyir halindeyken bir yolcu otobüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs büyük hasar gördü, birçok yolcu araçta sıkıştı.

20 kişi hayatını kaybetti

Bölgedeki üst düzey polis yetkililerinden Mahesh Bhagwat, kazada 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

Yaralılardan bazıları hastanelere sevk edilirken, durumlarının kritik olduğu belirtildi.

Polis yetkilisi Bhagwat, “Otobüste yaklaşık 72 kişinin bulunduğu yönünde bilgi aldık. Bu bilgiyi doğrulamaya çalışıyoruz” dedi.

“Kamyon yüksek hızla çarptı”

İlk incelemelere göre, çakıl yüklü kamyonun aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybettiği ve otobüse büyük bir kuvvetle çarptığı belirlendi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, uzun süren çalışmanın ardından araçlarda sıkışan yolcuları çıkardı.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı

Kazanın ardından bölgedeki sağlık ekipleri seferber oldu. Yaralılar, Chevella ve Haydarabad’daki çevre hastanelere taşındı.