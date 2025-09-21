Son Mühür- Macron liderliğindeki Fransa hafta başında Mahmud Abbas liderliğindeki Filistin Devletini tanıyan ülkeler kervanına katılmaya hazırlanıyor.

Avrupa siyasetini yakından takip eden gazeteci Ömer Aydın, ''Macron Filistin devletini tanıyacak olması ne anlama geliyor?'' sorusunu mercek altına aldı.

''En net ifadeyle, Amerika soykırıma askeri destek veriyor.

Fransa'nın desteği de siyasi.'' vurgusunda bulunan Aydın,

''ABD silahlarıyla yerle bir edilen, binalarının yüzde 95'i harap edilmiş bir Gazze'yi Fransa siyasi açıdan savunmasız, ordusuz, korumasız ve içi boş bir ülke haline getiriyor.

Fransa dışişleri bakanı, 12 Eylül'de kabul edilen New York bildirisini, Hamas'a karşı zafer olarak duyurdu.

Fransa aylardır tanıma konusunu gündemde tutarken, İsrail'in hesap vermesi, yargılanması, işgale son vermesi, Filistinlilerin haklarını iade etmesi gibi konuları hiç bir zaman gündeme getirmedi.'' hatırlatmasında bulundu.



Macron bu konuda tek cümle kurmadı...



''Macron'un iki lafından biri barış ama Avrupa uluslararası hukuk geleneğinde barışın sağlanmasının en önemli şartı hesap verme ve adaletin karşısına çıkmaktır.

Macron bunu bilmiyor mu? Biliyor ama bu konu hakkında tek cümle kurmadı.'' mesajı veren Ömer Aydın,

''Filistin'i tanırken, sanki Filistinliler suçluymuş, sanki saldıran, yüzbinleri katleden, soykırım uygulayan onlarmış da "İsrail'in güvenliği" için Filistin'in kontrol altına alınması gerekiyormuş gibi davranıyor.

İsrail'e tek laf yok!

Çok çok sıkıştıkları zaman İsrailli aşırı sağcı 2 bakanı suçluyorlar.

O kadar!

Evet.

ABD silah ve askeri yardım ile soykırımın suç ortağıdır.

Fransa ise siyasi ortak.'' ifadeleriyle Fransa'nın Gazze'deki insanlık dramı karşısında gerekli adımları atmadığını savundu.



Fransa'da Filistin bayrağı krizi...



Ömer Aydın, ''STK, partiler ve sendikalar, Fransa'nın Filistin devletini resmen tanıyacağı Pazartesi günü ülkede Filistin bayrağı asma çağrısı yaptı.

İçişleri bakanı valilere emir vererek, resmi kurumlarda Filistin bayrağına izin verilmemesini istedi.

Yönetimin yasaklarına halktan büyük tepki var.'' hatırlatmasında bulundu.