İngiltere Başbakanı Keir Starmer, bugün yapacağı beklenen bir açıklama ile Filistin devletini resmen tanıyacaklarını duyurmaya hazırlanıyor. Bu hamle, uluslararası diplomaside dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Starmer, daha önce Temmuz ayında yaptığı bir açıklamada İsrail'e belirli koşulları yerine getirmesi için Eylül ayına kadar süre vermiş, aksi takdirde Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını belirtmişti. Ancak, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve rehine anlaşması konularında somut bir adım atmaması üzerine Londra yönetimi, bu tarihi kararı alma aşamasına geldi.

Uluslararası arenada yeni bir dönüm noktası

Bu tanıma kararı, İngiltere'yi 193 üyeli Birleşmiş Milletler'de Filistin devletini resmen tanıyan 147. ülke yapacak. İngiltere'nin bu adımı, küresel sahnede Filistin meselesine yönelik artan desteğin bir yansıması olarak görülüyor. İngiltere'nin yanı sıra, Fransa, Avustralya, Kanada ve son olarak Portekiz de Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu sırasında Filistin'i devlet olarak resmen tanıyacaklarını açıklamışlardı. Bu ülkelerin aynı dönemde benzer adımlar atması, uluslararası kamuoyunda Filistin'in bağımsızlık ve egemenlik haklarının daha fazla kabul görmeye başladığının bir işareti olarak yorumlanıyor.

ABD ile görüş ayrılığı

İngiltere'nin bu kararı, en yakın müttefiki olan Amerika Birleşik Devletleri ile arasında nadir görülen bir anlaşmazlığa yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz Perşembe günü İngiltere Başbakanı Starmer ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Filistin devletinin tanınması konusunda farklı düşündüklerini açıkça dile getirmişti.

Trump, "Filistin devletinin tanınması konusunda Başbakanla aynı fikirde değilim. Bu nadir anlaşmazlıklardan biri," diyerek ABD'nin bu konudaki duruşunun İngiltere'den ayrıldığını vurgulamıştı. İngiltere'nin bu adımı, bölgedeki dengeleri yeniden şekillendirebilecek potansiyele sahip.

Bu tarihi gelişme, Filistin halkının yıllardır süregelen bağımsızlık mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olabilir. Starmer'ın bugün yapacağı açıklama, Ortadoğu barış sürecine dair uluslararası tartışmaları yeniden alevlendirecek gibi görünüyor.