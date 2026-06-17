2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda Fransa, Senegal’i 3-1 yenerek turnuvaya üç puanla başlamış oldu. Karşılaşmanın yıldızı iki gol atan Kylian Mbappe olarak dikkat çekerken, Fransa ikinci yarıdaki etkili oyunuyla skoru aldı.

Fransa ikinci yarıda ataklarını sıklaştırdı!

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna hakim olan Fransa'ya, aradığı gol 66. dakikada geldi. Takımın yıldız ismi Kylian Mbappe, ceza sahasında elde ettiği fırsatı değerlendirerek takımını 1-0 öne geçiren isim oldu.

Golden sonra ataklarını iyice artıran Fransa, 82. dakikada Bradley Barcola’nın golüyle farkı ikiye çıkarmayı başardı.

Uzatmalarda karşılıklı goller!

Senegal, 90+5. dakikada Mbaye’nin kaydettiği golle umutlandı ancak bu sevinç kısa sürdü. Golün hemen ardından sahneye bir kere daha çıkan Kylian Mbappe, 90+6. dakikada topu ağlara göndererek maçın skorunu tayin etti.

Karşılaşma Fransa’nın 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.