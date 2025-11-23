Son Mühür- ABD Başkanı Trump'ın 28 maddelik planı dördüncü yılına giren Ukrayna-Rusya savaşında silahlar susabilir mi sorusunu gündeme getirdi.

Ancak Ukrayna'yı toprak tavizine zorlayan plana karşı Ukrayna kanadı şu ana kadar yeşil ışık yakmış değil.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD’nin önerdiği barış planı ve olası jeopolitik sonuçlar nedeniyle ülkenin “çok zor bir seçimle” karşı karşıya olduğunu vurguladı ve “Ya onur kaybı ya da kilit bir ortağın desteğini kaybetme riski” diyerek tüm Ukraynalıları birlik olmaya çağırdı.

Trump ise gazetecilere yaptığı açıklamada Zelenskiy'nin barış planı taslağını reddetmesi halinde ne olacağı sorusuna, "Zelenskiy planı reddederse küçük yüreğiyle var gücüyle savaşmaya devam edebilir" mesajı verdi.

Trump'ın planına rağmen...



Geçtiğimiz hafta içinde içinde 100 adet Rafale uçağı ve hava savunma sistemlerinin de bulunduğu bir anlaşma için Zelenskiy'la bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise Trump'ın planına rağmen savaşın sona ermesine taraf olmadığını gösterdi.

''Avrupa ve G7 ortaklarımızla birlikte, Ukrayna'ya barışı getirme çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz'' diyen Macron,

''Bu bir şeyi gösteriyor: herkes barış istiyor — Rusya hariç, ki o Ukrayna'yı inatla bombalamaya devam ediyor.

28 maddelik teklif güçlendirilmelidir: hiçbir sınır zorla değiştirilemez ve Ukrayna asla savunmasız bırakılamaz.'' vurgusunda bulundu.

''Avrupa Birliği veya NATO'yu içeren herhangi bir karar, üyelerinin rızasını gerektirir'' hatırlatmasında bulunan Macron,

''Kiev ve Washington ile yakın koordinasyonumuzu sürdüreceğiz.

Ukrayna'ya verdiğimiz kolektif desteğimiz belirleyicidir. Bütün Avrupa'nın güvenliği ve özgürlüğü tehlikededir'' uyarısında bulundu.