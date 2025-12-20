Gazze Şeridi’nde İsrail’in saldırıları, Ekim ayında ilan edilen ateşkese rağmen devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 48 saatte 13 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Ateşkesten bu yana can kaybı artıyor

10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen, saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 401’e, yaralı sayısı ise 1.108’e yükseldi. Ayrıca yapılan incelemeler sonucunda, kayıp-ihbar dosyaları kapsamında 243 kişinin daha İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği tespit edildi.

7 ekim’den bu yana toplam kayıplar

İsrail’in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, Gazze’de toplam 70.925 kişi hayatını kaybetti, 171.185 kişi yaralandı. Saldırılar, bölgedeki insani durumu daha da ağırlaştırıyor.

Enkazlardan yeni can kayıpları

Son saldırılarda enkaz alanlarından, daha önceki saldırılarda yaşamını yitiren 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer, saldırıların devam etmesi halinde can kaybının artabileceği uyarısında bulunuyor.