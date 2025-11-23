Son Mühür - Çin, Tayvan Boğazı’nda olası bir askeri harekâtın lojistik hazırlıkları kapsamında sivil feribotlar ile kargo gemilerini askeri kullanıma uygun şekilde modifiye ediyor. Reuters’ın 20 Kasım 2025 tarihli analizine göre, barış döneminde ticari faaliyet gösteren bu gemiler tatbikatlarda rotalarını değiştirerek Guangdong kıyılarına yöneliyor ve araçlarla teçhizatı doğrudan sahile boşaltıyor. Uydu görüntüleri ile gemi takip verileri, Pekin’in mevcut amfibi filosuna ek bir lojistik destek kapasitesi oluşturduğunu; böylece Tayvan’ın liman altyapısının hedef alınması durumunda çıkarma operasyonunun sürdürülebilirliğinin güvence altına alınmak istendiğini ortaya koyuyor.

Teknik düzenlemeler yapıldı

Çin, 2015’ten bu yana sivil gemilerin askeri kullanıma dönüştürülmesini kolaylaştıran teknik düzenlemeler hayata geçirdi. Güçlendirilmiş rampalar, takviyeli güverteler ve hızlı dönüşüm sistemleri bu sürecin önemli unsurları arasında yer alıyor. Son tatbikatlarda altı Ro-Ro feribotu ile altı güverteli kargo gemisi, askeri araçları doğrudan kumsala veya geçici iskelelere indirerek operasyonel kapasiteyi test etti. Kolay hedef olabilirler... Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin’in sivil görünümlü gemiler üzerinden yürüttüğü askeri faaliyetleri gizleme stratejisine dikkat çekiyor. AIS manipülasyonu ve transponder kapatma gibi yöntemlerin, olası bir kriz anında hedef tespitini güçleştirdiği belirtiliyor. Ancak uzmanlar, düşük hızları ve zayıf koruma kapasiteleri nedeniyle sivil feribotların modern füzelere karşı kolayca hedef olabileceğini; ayrıca geçici iskelelerin hava koşulları ve muhtemel saldırılar karşısında yeterince dayanıklı olmadığını vurguluyor.