Rusya, Ukrayna’ya yönelik saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu, Karadeniz kıyısındaki Odessa bölgesinde limanı hedef aldı. Saldırı sırasında limandaki otoparkta bulunan kamyonlar alev alırken, bazı araçlar da hasar gördü.

CAN KAYBI VE YARALILAR

Ukrayna Acil Servisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yetkililer, can kaybının artabileceği uyarısında bulundu.

ODESSA, TAHIL VE İHRACAT MERKEZİ

Ukrayna’nın tahıl ve diğer ihracatlarının merkezi olan Odessa, son aylarda Rusya tarafından sık sık hedef alınıyor. Liman saldırıları, hem bölgesel hem de küresel gıda güvenliği üzerinde risk oluşturuyor.

SALDIRININ ETKİLERİ

Saldırıda liman altyapısında ve araçlarda ciddi maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, liman operasyonlarının geçici olarak aksayabileceğini ve tahıl sevkiyatlarının etkilenebileceğini açıkladı. Saldırının ardından güvenlik önlemleri artırılırken, bölgeye ek askeri ve acil müdahale ekipleri sevk edildi.