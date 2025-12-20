Halep’te bir kuyumcuya düzenlenen silahlı soygun, iki kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Saldırganların soygun sırasında çevreye rastgele ateş açtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

El-Halak Mahallesi’nde silahlı saldırı

Suriye basınına yansıyan bilgilere göre olay, Halep’in El-Halak Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen iki silahlı kişi, dükkâna girerek içeride bulunanlara ateş açtı.

İki kardeş hayatını kaybetti

Saldırı sırasında dükkânda bulunan ve kardeş oldukları belirtilen iki kişi, açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen iki kardeşin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Mücevherleri alıp kaçtılar

Saldırganların, silahlı saldırının ardından kuyumcu dükkanındaki değerli mücevherleri alarak olay yerinden hızla uzaklaştığı öğrenildi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, saldırganlardan biri kaçmadan önce dükkânın dışında da rastgele ateş açtı.

Güvenlik kameraları dehşeti kaydetti

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, silahlı kişilerin dükkâna girerek yakın mesafeden ateş açtığı, ardından panik yaşandığı görülüyor. Görüntülerde saldırganlardan birinin dışarı çıkarak çevreye doğru ateş etmeyi sürdürmesi dikkat çekiyor.

Soruşturma başlatıldı

Yetkililer, saldırı ve soygunun faillerinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, kamera kayıtları ve tanık ifadeleri incelemeye alındı.