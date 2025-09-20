Son Mühür - Roma’nın efsane oyuncusu Francesco Totti, özel bir turnuva kapsamında İstanbul’a gelerek basın mensuplarıyla bir araya geldi.

''Büyük mutluluk''

Totti, “İstanbul’a gelmek benim için her zaman çok büyük bir zevk. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Burada olmak benim için büyük mutluluk” şeklinde konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk hafta karşılaşmalarını değerlendiren Totti, organizasyonun dünya çapında en prestijli futbol turnuvası olduğunu vurgulayarak, “Seviye ve maçların temposu her zaman oldukça yüksek oluyor. Rekabet son derece üst düzeyde gerçekleşiyor. İlk hafta maçlarında da bu durum açıkça görüldü; hem keyifli hem de heyecan vericiydi” ifadelerini kullandı.