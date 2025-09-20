Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Göztepe, sahasında karşılaştığı Beşiktaş’ı 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, bu galibiyetin kendileri için çok değerli olduğunu ve tüm Göztepe ailesini tebrik ettiğini belirtti.

Stoilov, maç boyunca takımın akıllı bir oyun ortaya koyduğunu ve ilk iki golü hızlı bir şekilde bulmalarının stratejilerini değiştirdiğini söyledi. Orta alanı kapatarak rakibe fırsat vermediklerini ve hızlı santrforlarıyla kontratakları değerlendirdiklerini ifade etti.

Teknik direktör, Beşiktaş’ın tehlikeli bir takım olduğunu ve konsantrasyon kaybının hemen golle sonuçlanabileceğini vurguladı. Ayrıca, santrforların gol pozisyonlarını değerlendirmede ilerleme kaydetmesi gerektiğini belirtti.

Takımın disiplinini övdü

Stoilov, Göztepe takımının disiplinli ve sahada organize bir şekilde oynadığını, oyuncuların taktiksel kuralları takip ettiğini ve bu durumun başarıyı getirdiğini dile getirdi.

Oyuncuların teknik ekibi iyi dinlediğini, takımın potansiyelinin çok daha yüksek olduğunu ve fiziksel olarak gelişim gösterebileceğini kaydetti. Ayrıca, bazı oyuncuların form seviyesini yükseltmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Oyun tarzını açıkladı

Teknik direktör, takımın topa sahip olma oyununu oynamadığını ve oyuncu seçimlerini buna göre yaptıklarını belirtti. Göztepe’nin agresif, baskıya dayalı ve dinamik bir oyun tarzını benimsediğini, bu tarzın Türkiye’de birçok takıma karşı etkili olduğunu söyledi. Rakip takımların kendi analizlerini yapacağını ifade eden Stoilov, kendisinin sadece kendi takımına odaklandığını vurguladı.

Stoilov, teknik direktörlük rolünün yanı sıra bir “iş hocası” olarak da takımın transfer ve satışlarını değerlendirdi. Kulübün iyi satışlar yaptığını ve oyuncuların piyasa değerlerini artırmanın önemini vurguladı. Takımın gelişimine odaklandığını, oyuncularla birlikte en iyisini ortaya koymayı hedeflediğini ve yeni yıla kadar en iyi performansı göstermek istediklerini belirtti.