Son Mühür- Ünlü oyuncu Seda Bakan, katıldığı bir etkinlikte hem gündelik yaşamına hem de mesleki tercihine dair samimi açıklamalarda bulundu.

40 yaşına adım atmaya hazırlanan oyuncu, tüketim alışkanlıklarından çalışma hayatına kadar pek çok konuda dikkat çeken ifadeler kullandı.

“Çocuğumun okul parasını düşünüyorum”

Alışveriş anlayışının değiştiğini söyleyen Seda Bakan, geçmişte ayakkabı ve çantalara yüksek meblağlar ödediğini ancak artık ihtiyaç odaklı alışveriş yaptığını dile getirdi. Bakan, şu sözlerle değişimini anlattı:

“Önceden ayakkabı ve çantaya çok para harcıyordum. Şimdi çocuğumun okul parasını düşünüyorum. ‘Aman para zor kazanılıyor’ kafasındayım.

Zamansız parçalar alıyorum, 5 yıl giyeceğim diye bakıyorum. Artık olgunlaştım, bir ay sonra 40 yaşıma giriyorum.”

“Çalışınca yaşadığımı anlıyorum”

Son yıllarda arka arkaya projelerde yer alan ünlü oyuncu, çalışma motivasyonunu da paylaştı. Habertürk’ün haberine göre; Bakan, annelik ile kariyer arasında kurduğu dengeyi şu sözlerle aktardı:

“‘Çocukları yaparsam çalışamaz mıyım acaba?’ diye düşündüm. ‘Siz görürsünüz’ deyip kendimi çalışma ortamına attım. Çalışınca yaşadığımı anlıyorum. O amazon kadını ruhu sayesinde hayatta kalma isteğimle güçleniyorum.”

Jennifer Lopez iddialarına yanıt

Bakan, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen “Jennifer Lopez’le fotoğraf çektirmek için 1 milyon TL ödedi” iddialarını da net bir şekilde yalanladı.

“Otele davetliydik, öyle bir para da ödemedik; kimse ödemedi. Bu bir şarkıcıların yaptığı bir raconmuş, bunu tiyatro oyunlarından biliyoruz.

O gece sabah 04:00’e kadar bekledik. Eşim, ‘Haydi gel saçmalama’ dedi. Ben kimseyle fotoğraf çektirmek için o parayı vermem. Kadının 1 milyon liraya ihtiyacı mı var?”