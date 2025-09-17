Son Mühür- Geceye Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Başantrenör Ergin Ataman da katıldı. Türkoğlu, yaptığı konuşmada, “Bu başarı onların başarısı, biz sadece şahit olduk. Hepsini canı gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Cedi Osman ve Ebru Şahin’den duygusal mesaj

Takım kaptanı Cedi Osman geceye eşi, oyuncu Ebru Şahin ile birlikte katıldı. Şahin, “12 Dev Adam ile gurur duyuyorum. Çok büyük heyecan yaşadık” dedi. Osman ise, “Buraya altın madalya ile dönmeyi çok istedik ama olmadı. Önümüzdeki yıllarda ülkemize altın madalyayı getiririz” sözleriyle taraftara umut verdi.

Zeynep Beşerler’den duygusal açıklama

Partiye sevgilisi, eski basketbolcu Nedim Yücel ile katılan oyuncu Zeynep Beşerler, final maçında yaşadığı duyguları “Gözyaşlarımız sel oldu” sözleriyle dile getirdi.

Alperen Şengün ve Hannah Cherry objektiflere takıldı

Milli takımın genç yıldızı Alperen Şengün ise geceye sevgilisi Hannah Cherry ile katıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Şengün, “Çok istedik ama olmadı, bir dahaki sefere artık” diyerek hayal kırıklığını dile getirdi.